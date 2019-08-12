2019-08-12T17:54:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Рогачеве ищут людей, которым подозреваемый в мошенничестве обещал сделать ремонт

Он завладел деньгами доверчивой заказчицы
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В Рогачеве ищут тех, кто остался и без денег, и без ремонта.В Рогачеве ищут тех, кто остался и без денег, и без ремонта.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В мошенничестве подозревают 52-летнего жителя Кормы. По версии следствия, он в январе 2019 взял у жительницы поселка Ильич Рогачевского района деньги. Взамен обещал купить стройматериалы и выполнить ремонтные работы. В итоге женщина осталась и без ремонта, и без 400 рублей.

У следователей есть основания полагать, что людей, попавших в аналогичную ситуацию, может быть больше. В рамках расследования уголовного дела ищут пострадавших от мошенничества.

Рогачевский районный отдел Следственного комитета просит людей, которые пострадали от действий подозреваемого (на фото), сообщить об этом по телефонам: (802339) 2-72-58, 2-10-35.

Этого мужчину следователи подозревают в мошенничестве.

Этого мужчину следователи подозревают в мошенничестве.

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