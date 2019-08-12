Красный Крест запустил благотворительную кампанию по сбору детей в школу

В этом году планируется помочь не менее чем 6 тысячам школьников по всей стране

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С 1 августа по 15 сентября Белорусское Общество Красного Креста проводит республиканскую благотворительную кампанию «Соберем детей в школу!». Планируется оказать помощь не менее чем 6 тысячам детей по всей стране.

- Скоро начнется новый учебный год. Однако у многих родителей нет возможности купить своим детям все необходимое к школе. Это дети из социально уязвимых семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети с инвалидностью, дети из семей беженцев, лиц, ищущих убежища, и вынужденных переселенцев. Давайте поможем им с радостью пойти в школу! - сообщается на сайте Белорусского Общества Красного Креста.

Детям необходима школьная одежда, утепленные вещи для осеннего сезона, обувь, рюкзаки и сумки, канцелярские товары (тетради, ручки, карандаши, краски, кисточки, линейки, точилки, пластилин, альбомы, наборы цветной бумаги, стаканы-непроливайки для воды, пеналы и др.), мячи, скакалки и другой спортивный инвентарь.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как можно помочь?

Вы можете помочь, перечислив деньги через систему ЕРИП.

Для этого нужно выбрать в дереве ЕРИП «Благотворительность, общественные объединения» –> «Помощь детям, взрослым» –> «Белорусский Красный Крест» –> Выбрать организацию БОКК, в адрес которой совершается пожертвование –> «Благотворительный взнос» –> Ввести номер благотворительной акции –> Указать сумму платежа и (при желании) ваши ФИО.

Номера благотворительных акций и названия организаций БОКК:

1029 Брестская областная организация БОКК

2019 Витебская областная организация БОКК

3019 Гомельская областная организация БОКК

4019 Гродненская областная организация БОКК

5019 Минская городская организация БОКК

6019 Минская областная организация БОКК

7019 Могилевская областная организация БОКК

8019 Дорожная организация БелЖД БОКК

Можно также передать вещи, необходимые к школе, в областную, районную или городскую организацию Белорусского Красного Креста. Можно обратиться к волонтерам в торговых центрах, связаться с организацией через соцсети (например, "Фейсбук") или по телефонам: (8029) 181-11-34 (velcom), (8017) 328-50-04 (городской).