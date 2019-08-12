Под Минском ГАИ устроила погоню за пьяным на квадроцикле

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Пьяного 33-летнего минчанина задержали в садовом товариществе под Минском. Но для этого инспекторам ГАИ пришлось устроить погоню за нарушителем. Мужчина ехал на квадроцикле по дороге Колодищи - Заславль, а это запрещено правилами дорожного движения.

Требования об остановке мужчина игнорировал, поэтому сотрудники ГАИ преследованием загнали водителя в тупик.

Медосвидетельствование показало у минчанина 1,08 промилле. По информации Госавтоинспекции, он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. За пьяную езду на квадроцикле он получил еще несколько протоколов. Транспортное средство забрали на штрафстоянку, уточняют в МВД.