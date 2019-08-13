Сегодня назовут имена счастливчиков, которые выиграли 100 тысяч рублей, три приза по 40 тысяч рублей и другие денежные призы
Вечер обычного вторника 13 августа для кого-то из покупателей «Евроопт» наверняка станет праздником: один из участников 126 тура игры «Удача в придачу!» сегодня выиграет 100 тысяч рублей, также своих обладателей найдут три крупных денежных приза по 40 000 рублей и более 12 000 других призов.
Имена этих невероятно удачливых людей можно будет узнать в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях. Начало розыгрыша призов – в 18.20.
Главную интригу разрешит военный летчик первого класса, полковник ВВС в отставке, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ и создатель единственного в Беларуси музея авиационной техники Николай Мочанский – он поможет разыграть 100 тысяч рублей.
Желаем удачи!