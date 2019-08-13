2019-08-13T09:54:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Сегодня назовут имена счастливчиков, которые выиграли 100 тысяч рублей, три приза по 40 тысяч рублей и другие денежные призы

Победителей определят в минском гипермаркете «Евроопт» по ул. Казимировской, 6
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Совсем скоро узнаем, кто стал победителем на этот раз!Совсем скоро узнаем, кто стал победителем на этот раз!
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Вечер обычного вторника 13 августа для кого-то из покупателей «Евроопт» наверняка станет праздником: один из участников 126 тура игры «Удача в придачу!» сегодня выиграет 100 тысяч рублей, также своих обладателей найдут три крупных денежных приза по 40 000 рублей и более 12 000 других призов.

Имена этих невероятно удачливых людей можно будет узнать в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях. Начало розыгрыша призов – в 18.20.

Главную интригу разрешит военный летчик первого класса, полковник ВВС в отставке, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ и создатель единственного в Беларуси музея авиационной техники Николай Мочанский – он поможет разыграть 100 тысяч рублей.

Желаем удачи!

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