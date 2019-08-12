В Лиде установили 3-тонный памятник основателю города – князю Гедимину

Лидский монумент один из памятников историческим персонам, которые установят на Гродненщине в этом году

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В понедельник, 12 августа, в Лиде приступили к установке памятника князю ВКЛ Гедимину, проинформировали belta.by в отделе культуры Лидского районного исполкома.

– Историческая персона в бронзе займет свое место в центре города, перед Лидским замком. К слову, и само начало возведения замка-крепости историки связывают именно с Гедимином, – уточнили в исполкоме.

Памятник представляет собой изображение человека верхом на коне. Гедимин одной рукой удерживает поводья, а второй придерживает меч. Конь стоит смирно, покоряясь могучей воле князя. Скульптура выполнена в бронзе, весит примерно три тонны и в высоту достигает шести метров.

– Изваяние создано благодаря скульпторам Сергее Оганову и Ольге Нечай. На данный момент продолжаются работы на постаменте: наносится надпись «Гедымiн» на белорусском языке, будет также изображен герб и установлена табличка, – добавили в отделе культуры.

Официально монумент откроют в День города Лиды, который в этом году намечен на 7 сентября.

Сообщается, что «лидский Гедимин» – не единственный памятник известной исторической особе, который появятся в этом году на Гродненщине.

– Например, на главной площади в Слониме (Прим.: в этом году город принимает День белорусской письменности) откроют памятник Льву Сапеге. Известный издатель Статута ВКЛ в одно время был старостой этого города, на то время пришелся период активного расцвета поселения. Памятник Сапеге так же установят в ближайшее время, – пояснили в управлении культуры Гродненского облисполкома.