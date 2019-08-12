В Березинском районе убийцу пожилой супружеской пары осудили на 23 года

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Трагедия произошла в деревне Горуни на Березинщине в конце февраля. В своем доме были найдены мертвыми 68-летний сельчан с 66-летней супругой. Пенсионеры умерли страшной смертью – неизвестный напал на них и сильно избил, нанеся смертельные удары.

– Обвиняемым по делу предстал 37-летний бывший односельчанин супругов. За три года до трагедии возник конфликт между пенсионерами и мужчиной. Спустя время в пьяном состоянии он вспомнил давнюю распрю и пришел отомстить, – сообщили в пресс-службе Минского облсуда.

Женщине истязатель нанес не менее пяти ударов острым предметом, ее мужа убийца ударил около 10 раз. Убивал пенсионеров пьяный мужчина с помощью какого-то острого предмета и молотка. От полученных смертельных ран супруги скончались на месте происшествия.

Фигуранта суд признал виновным в убийстве двух человек с особой жестокостью. Его осудили на 23 года исправительной колонии усиленного режима. Также его будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.

Приговор еще может быть опротестован.