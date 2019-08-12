«Взял с собой ложку и яблоки»: в Воложинском районе 4 день ищут пенсионера

Леонтий Васильевич Радыно объявлен в розыск, он плохо слышит и не видит на один глаз. Фото: УВД Минского облисполкома.

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Об исчезновении 70-летнего мужчины в Воложинском районе стало известно от его родных, сообщают в пресс-службе УВД Минского облисполкома. В милиции заявители рассказали, что пенсионер примерно в 12.00 часов 9 августа ушел из дома в неизвестном направлении и так и не объявился.

– Устанавливается местонахождения пропавшего без вести Радыно Леонтия Васильевича, который также является инвалидом первой группы. В тот день верхняя одежда пенсионера состояла из камуфляжной шапки, осенней синей куртки с красной вставкой с белой надписью на спине, камуфлированных брюк, черных резиновых сапог. С собой он взял ложку и яблоки, – пояснили в пресс-службе.

На вид разыскиваемому пенсионеру около 70 лет. Его рост примерно 170 сантиметров, телосложение среднее, глаза карие, волосы короткие седые, есть борода и усы. Голос звонкий, но речь иногда может быть невнятной. Среди особых примет: шрам на левой щеке от уголка губ к подбородку, а также бельмо на правом глазу. Еще Леонтий Васильевич плохо слышит.

Если вам что-то известно о пропавшем человеке, позвоните по номеру 102.