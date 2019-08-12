Под Кричевом мать везла на раме велосипеда сына, а на руле – живого гуся: рухнули все вместе

На велосипеде нельзя перевозить пассажиров, только детей до 7 лет в дополнительном специальном сиденье. Фото: pixabay.com.

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В Беларуси участились случаи травмирования, в том числе тяжелого, детей при перевозке их на велосипедах, информируют в пресс-службе Следственного комитета.

– Например в Кричевском районе год назад, в июле 2018 года, серьезно пострадал 4-летний мальчик. Мать везла ребенка на раме, а на руль поместила сумку с живым гусем. Из-за домашней птицы сельчанка не справилась с управлением и велосипед упал. Ребенок получил тяжкие телесные повреждения, – напомнили в пресс-службе.

Похожие инциденты с маленькими пассажирами произошли и в этом году. Так в мае на Клеччине 27-летняя сельчанка везла на багажнике велосипеда 3-летнюю дочку. Девочка во время движения засунула ногу в заднее колесо и была серьезно травмирована. А в июле в Солигорском районе точно таким же образом получил тяжелые повреждения 3-летний малыш.

– Не только летом, но и зимой во время езды на двухколесном транспорте травмируются по вине взрослых дети. Например, в декабре 2018 года в Чашникском районе 24-летняя мама везла на велосипеде в гололед маленькую дочку. Упав с велосипедом, женщина сильно травмировала девочку. По всем вышеназванным фактам возбуждены уголовные дела. Следователи выясняли причины и условия, поспособствовавшие травматизму детей, – прокомментировали в СК.

Напомним, согласно ПДД на велосипеде нельзя возить пассажиров, только детей до 7 лет в дополнительном специальном сиденье.