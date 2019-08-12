2019-08-12T20:35:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пьяный гродненец повис на заборе базы отдыха, а потом избил сторожа, который помог ему спуститься

Хулигана скрутили отдыхающие и вызвали милицию
Надежда БУТОВИЧ
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Пьяного хулигана выгнали с базы, но он вернулся назад с железной трубой и разбил машину. Фото: УВД Гродненского облисполкома.Пьяного хулигана выгнали с базы, но он вернулся назад с железной трубой и разбил машину. Фото: УВД Гродненского облисполкома.
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В областном городе 37-летний местный житель устроил пьяный дебош на одном из туробъектов, сообщают в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

На днях вечером примерно в 23.00 часов на базу отдыха в Гродно попытался проникнуть выпивший мужчина. Душа требовала праздника – и он хотел присоединиться к какой-нибудь компании отдыхающих, но не рассчитал силы и повис на заборе.

– Висящего на ограждении незнакомца заметил сторож, и вместе с гостями комплекса помог ему спуститься на землю. Но как только выяснилось, что неизвестный – нарушитель, его попытались вывести за границы объекта. Однако мужчина уже увидел алкоголь на столе и не хотел легко сдаваться – он ударил сторожа. Тогда чужака выгнали силой за калитку, – рассказали в пресс-службе.

Такая негостеприимность мужчину задела, он нашел трубу из металла и вернулся на территорию уже с «оружием». Дебошир разбил стекла припаркованного микроавтобуса, нанес удары по кузову. Хулигана владельцы авто скрутили и вызвали милицию.

– Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве, – пояснили правоохранители.

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