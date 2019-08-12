2019-08-12T20:57:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Сказал, что уедет на время»: в Полоцке опознали утопленника с привязанными гантелей и сковородкой

Правоохранители не нашли криминальных следов гибели
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина сказал, что уедет, а сам утопился. Фото: УВД Витебского облисполкома.Мужчина сказал, что уедет, а сам утопился. Фото: УВД Витебского облисполкома.
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«Комсомолка» ранее сообщала об утопленнике, которого нашли в реке в Полоцке с привязанными гантелью и сковородкой.

Напомним, в начале июля в Западной Двине в районном центре был найден труп утонувшего мужчины, сообщает пресс-служба УВД Витебского областного исполкома в официальном аккаунте в Telegram.

Криминалисты не нашли на теле погибшего криминальных следов, а, следовательно, смерть мужчины не была насильственной. Однако на то, чтобы узнать кем был погибший, потребовался еще примерно месяц.

– Для того, чтобы тело было опознано и были установлены все обстоятельства предшествующие гибели, милиционеры провели ряд оперативно-розыскных мероприятий. Информация о погибшем размещалась в СМИ и интернете. И вот утопленника опознали родственники, – пояснили в пресс-службе УВД.

Выяснилось, что утонувший мужчина – это 56-летний безработный местный житель. Полочанин в начале июля сказал сестре, что собирается на какое-то время уехать. Поэтому женщина не беспокоилась, что его долгое время не было и не искала.

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