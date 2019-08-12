Лукашенко главе Минздрава: «Вы знаете болевые точки и «болезнь» нашего здравоохранения»

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В понедельник, 12 августа, белорусский лидер в рабочем порядке встретился с министром здравоохранительного ведомства, сообщают в пресс-службе президента.

Начиная встречу, Лукашенко напомнил министру Каранику, что назначая его на высокую должность, просил доложить сразу же, как это будет возможно, о том, как движется совершенствование системы белорусского здравоохранения по все векторам. Особый акцент глава республики сделал на проблемах закупок медоборудования и вопросах по ценообразованию.

– Посредники до 30 процентов, а порой и более, поднимают цену оборудования. Это касается и лекарств, и препаратов, и субстанцией, и так далее, – уточнил лидер Беларуси.

Поэтому, по словам президента, именно вопросы справедливого ценообразования на лекарственные средства и закупка оборудования без участия посредников – должны быть наиважнейшими задачами.

– Работая в ведущем звене белорусского здравоохранения, вы знаете болевые точки и «болезнь» нашей медицины. И здесь надо было бы предпринять серьезные усилия. Тянуть нельзя, – пояснил Лукашенко министру.

Затем президент и глава Минздрава обсудили тему производимых в Беларуси медикаментов, вопросы импортозамещения.

– Беларусь тратит на покупку лекарств за рубежом 550 миллионов долларов. Это недопустимо много. Ведь мы можем производить свои лекарства, – уточнил глава Беларуси.

Также Александр Лукашенко попросил министра обратить в ведомстве внимание на составляющие зарубежных лекарств, чтобы в Беларуси вести серьезные разработку и производство. В конце разговора президент попросил министра обратить внимание на усовершенствование системы и в оказании первой и спецмедпомощи. И попросил вносить по этой теме предложения, а если это приемлемо – внедрить изменения уже в 2019 году.

Глава Минздрава Владимир Караник в свою очередь уведомил президента, что данные ранее поручения выполняются. А информируя об актуальной ситуации в Минздраве и существующих проблемах, не преминул предложить возможные решения.