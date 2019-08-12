2019-08-12T22:00:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

У литовца пограничники изъяли пневматику, а у россиянина – самурайский меч

В ГПК рассказали об «арсенале», изъятом в пунктах пропуска у иностранцев за сутки
Надежда БУТОВИЧ
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Владельцы пневматики сказали, что просто забыли об оружии в машине. Фото: ГПК.Владельцы пневматики сказали, что просто забыли об оружии в машине. Фото: ГПК.
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Белорусскими пограничниками за сутки на границе были изъяты несколько пневматических пистолетов, электрошокер и другие противоправные предметы, сообщают в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Первоначально в воскресенье, 11 августа, в пропускном пункте «Урбаны» пограничники вместе с таможенниками, оформляя при въезде из Латвии в Беларусь «Тойоту», нашли в салоне электрошокер и блокиратор.

– Водитель машины, россиянин, сказал, что вез с собой средство, подавляющее сигналы связи, чтобы обеспечить безопасность переговоров по бизнесу. Спецсредства были изъяты и переданы экспертам, – пояснили в пресс-службе.

Затем в другом пункте пропуска, в «Лынтупах», в оформляющемся «Субару», на заднем сиденье была обнаружена пневматика – пистолет «Борнер».

– Иностранец, гражданин Литвы, пояснил, что оружие принадлежит ему, и он просто забыл его выложить из авто перед поездкой, – добавили в ГПК.

Еще один опасный предмет – пневматическое оружие изъяли в этот же день уже в «Новой Гуте». Пистолет в автомобиле «Хонда» хотел вывезти из Беларуси россиянин.

В «Домачево» же «улов» пограничников пополнился холодным оружием. Россиянин, проживающий в Италии, хотел провезти через границу катану – самурайский меч, по его мнению, он является отличным сувениром.

Гражданское оружие и меч так же были изъяты на экспертизу.

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