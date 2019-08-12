У литовца пограничники изъяли пневматику, а у россиянина – самурайский меч
Белорусскими пограничниками за сутки на границе были изъяты несколько пневматических пистолетов, электрошокер и другие противоправные предметы, сообщают в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
Первоначально в воскресенье, 11 августа, в пропускном пункте «Урбаны» пограничники вместе с таможенниками, оформляя при въезде из Латвии в Беларусь «Тойоту», нашли в салоне электрошокер и блокиратор.
– Водитель машины, россиянин, сказал, что вез с собой средство, подавляющее сигналы связи, чтобы обеспечить безопасность переговоров по бизнесу. Спецсредства были изъяты и переданы экспертам, – пояснили в пресс-службе.
Затем в другом пункте пропуска, в «Лынтупах», в оформляющемся «Субару», на заднем сиденье была обнаружена пневматика – пистолет «Борнер».
– Иностранец, гражданин Литвы, пояснил, что оружие принадлежит ему, и он просто забыл его выложить из авто перед поездкой, – добавили в ГПК.
Еще один опасный предмет – пневматическое оружие изъяли в этот же день уже в «Новой Гуте». Пистолет в автомобиле «Хонда» хотел вывезти из Беларуси россиянин.
В «Домачево» же «улов» пограничников пополнился холодным оружием. Россиянин, проживающий в Италии, хотел провезти через границу катану – самурайский меч, по его мнению, он является отличным сувениром.
Гражданское оружие и меч так же были изъяты на экспертизу.
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