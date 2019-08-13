В деревне у Минского моря пропала 62-летняя пенсионерка

62-летняя Валентина Авсянникова ушла из своего дома в деревне Лапоровичи в субботу, 10 августа, ее ищут до сих пор. Фото: ПСО "Ангел".

Валентина Авсянникова ушла из своего дома в деревне Лапоровичи в субботу, 10 августа. Ее ищут до сих пор

Изменить размер текста: A A

- Пропала Авсянникова (Студнева) Валентина Васильевна, проживающая по адресу: Минская обл., Минский район, деревня Лапоровичи, улица Поморская, - сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел». Дата рождения пенсионерки - 21 января 1957 года.

В субботу, 10 августа, она ушла из своего дома в неизвестном направлении и пропала. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Предположительно, могла направиться в Минск. Ее сосед видел, как она шла по обочине трассы Заславль - Колодищи в сторону Минска. Теперь ее разыскивает Минское РУВД.

Приметы: рост 168 сантиметров, плотного телосложения, глаза зеленые, волосы темно русые. Особые приметы - отечные голени. Была одета: брюки, блузка сине-серых оттенков. Валентина Васильевна имеет проблемы с сердцем.

Всех, кто владеет информацией о женщине, просят сообщить по номерам телефонов ПСО «Ангел»: 7733 (для всех мобильных операторов), +395-33-6666-856, +375-33-6666-033 или 102