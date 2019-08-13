2019-08-13T10:12:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Белоруску осудили за организацию нелегального казино в России

Суд приговорил женщину к штрафу
Евгения ПОПКО
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29-летняя белоруска незаконно организовала и проводила азартные игры в нежилом помещении в российском городе Домодедово. Фото: Тимур ХАНОВ29-летняя белоруска незаконно организовала и проводила азартные игры в нежилом помещении в российском городе Домодедово. Фото: Тимур ХАНОВ
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29-летняя белоруска вместе со своим сожителем с июня 2018 года по февраль 2019 года "из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода", незаконно организовала и проводила азартные игры в нежилом помещении, расположенном в российском городе Домодедово, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Московской области.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч российских рублей. Уголовное дело в отношении второго соучастника выделено в отдельное производство в связи с нахождением его в розыске.

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