2019-08-13T10:55:07+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте пройдет благотворительный забег с питомцами

Цель зоозабега - привлечение внимания и поддержка животных, которые находятся в пункте отлова
Евгения ПОПКО
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Во время забега пройдет акция "Найди себе друга".Во время забега пройдет акция "Найди себе друга".Фото: Павел МАРТИНЧИК
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17 августа на территории гребного канала в Бресте организуют благотворительный забег "4+2", который состоится во Всемирный день бездомных животных, сообщил belta.by специалист по связям с общественностью областного центра олимпийского резерва по гребле Олег Голос.

Принять участие в забеге могут владельцы как небольших, так и средних и крупных пород собак, которые должны быть на поводке. Организаторы предлагают преодолеть дистанцию 500 метров или 1000 метров.

Цель зоозабега - привлечение внимания и поддержка питомцев, которые находятся в пункте отлова и временного содержания бездомных животных при Брестском мусороперерабатывающем заводе. Желающие могут оказать помощь в виде круп, сухих и влажных кормов для котов и собак разных возрастов, игрушек.

Кстати, во время забега пройдет акция "Найди себе друга".

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