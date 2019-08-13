2019-08-13T11:11:42+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусским медикам хотят в 2 раза повысить зарплату к 2025 году

По словам министра здравоохранения, это должно стать серьезным стимулом для врачей
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Владимир Караник говорил о том, что белорусские врачи уезжают работать за границу. Фото: belta.byВладимир Караник говорил о том, что белорусские врачи уезжают работать за границу. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

Об этом рассказал 12 августа министр здравоохранения Владимир Караник в передаче «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1», сообщает агентство Минск-Новости.

Владимир Караник говорил о том, что белорусские врачи уезжают работать за границу. Но, по его словам, это проблема не только Беларуси. С ней сталкиваются и другие страны, например, Польша.

- Проблема существует, мы над ее решением работаем. Поручение главы государства - к 2025 году повысить зарплату медицинским работникам в 2 раза. Это будет серьезным стимулом, чтобы врачи не уезжали, - заявил министр.

Министр отметил, что есть специалисты, которые возвращаются в свою страну. Например, те медики, которые работали на Востоке и в России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На взятках попались три начальника дочерних предприятий «Белоруснефти»
В Гродно бизнесмен неуплатил налогов на 1, 2 миллиона рублей
Лукашенко о деле главного инженера МЗКТ: "Это разнузданность правоохранительных органов"
Под Витебском автоледи на «Ровере» врезался в бетонный забор так, что пострадала припаркованная за забором машина
ЧП в Новополоцке: работники МЧС спасли пенсионерку-инвалида из горящей квартиры
Сегодня назовут имена счастливчиков, которые выиграли 100 тысяч рублей, три приза по 40 тысяч рублей и другие денежные призы
В Бресте пройдет благотворительный забег с питомцами
В деревне у Минского моря пропала 62-летняя пенсионерка
Белоруску осудили за организацию нелегального казино в России
У литовца пограничники изъяли пневматику, а у россиянина - самурайский меч
Лукашенко главе Минздрава: «Вы знаете болевые точки и «болезнь» нашего здравоохранения»