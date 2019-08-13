Белорусским медикам хотят в 2 раза повысить зарплату к 2025 году

Владимир Караник говорил о том, что белорусские врачи уезжают работать за границу. Фото: belta.by

По словам министра здравоохранения, это должно стать серьезным стимулом для врачей

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Об этом рассказал 12 августа министр здравоохранения Владимир Караник в передаче «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1», сообщает агентство Минск-Новости.

Владимир Караник говорил о том, что белорусские врачи уезжают работать за границу. Но, по его словам, это проблема не только Беларуси. С ней сталкиваются и другие страны, например, Польша.

- Проблема существует, мы над ее решением работаем. Поручение главы государства - к 2025 году повысить зарплату медицинским работникам в 2 раза. Это будет серьезным стимулом, чтобы врачи не уезжали, - заявил министр.

Министр отметил, что есть специалисты, которые возвращаются в свою страну. Например, те медики, которые работали на Востоке и в России.