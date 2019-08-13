ЧП в Новополоцке: работники МЧС спасли пенсионерку-инвалида из горящей квартиры

В квартиру спасатели проникли через окно, так как входная дверь была закрыта изнутри. Фото: МЧС

Рассматривается версия пожара - неосторожное обращение с огнем при курении

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Пожар произошел вечером в минувший понедельник, 12 августа. В службу спасения поступило сообщение о задымлении в квартире по улице Дзержинского в Новополоцке.

К приезду работников МЧС из окна квартиры на третьем этаже девятиэтажного жилого дома, где находилась 71-летняя хозяйка, шел сильный дым.

- Внутрь жилища спасатели проникли через окно, так как входная дверь была закрыта изнутри. Пенсионерка находилась в комнате, на кровати, в сознании, - сообщает МЧС.

Спасатели вынесли женщину в безопасное место и передали ее медикам.

Пенсионерку доставили в больницу с ожогами нижних конечностей различной степени тяжести.

Выяснилось, что пенсионерка имеет инвалидность I группы и самостоятельно передвигаться не может. Ежедневно женщину навещала внучка.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем при курении хозяйки квартиры.