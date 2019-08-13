Под Витебском автоледи на «Ровере» врезался в бетонный забор так, что пострадала припаркованная за забором машина

"Ровер" врезался в бетонный забор так, что пострадал припаркованный за забором автомобиль. Фото: ГАИ.

Неисправный «Ровер» буксировали на гибкой сцепке, водитель не смогла остановить машину, когда та покатилась с горки

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Очень нестандартная авария случилась около половины восьмого вечера 12 августа в поселке Витьба. На улице Центральной автомобиль «Ровер» врезался в бетонный забор. Машина пробила ограждение, обломки обрушились на припаркованный за забором автомобиль.

За рулем «Ровера» была 40-летняя женщина. Автомобиль был неисправен, у него сломалась коробка передач, и поэтому машину буксировали на гибкой сцепке.

-Женщина не справилась с управлением и не смогла самостоятельно остановить «Ровер». Чтобы уйти от столкновения с буксирующим автомобилем, она свернула вправо, наехав на бетонный забор, - рассказал начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

ГАИ проводит проверку, выясняет все обстоятельства аварии.

-При буксировке механических транспортных средств на гибкой сцепке у буксируемого автомобиля должны быть исправны рабочая тормозная система и рулевое управление, - напомнили в ГАИ.