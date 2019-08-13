Лукашенко о деле главного инженера МЗКТ: "Это разнузданность правоохранительных органов"

Президент возмущен тем, что мужчина четыре года провел в СИЗО, и его вина так и не была доказана в суде

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Александр Лукашенко в ближайшее время проведет совещание с правоохранительным блоком страны. Об этом президент заявил сегодня на рабочей встрече с главой Следственного комитета Иваном Носкевичем.

- В ближайшее время мы со всей правоохранительной системой (скорее всего, на следующей неделе) встретимся и поговорим по злободневным вопросам. Должен прямо сказать, что последней каплей, которая заставила меня спланировать такое мероприятие, что, естественно, вызвало у меня настороженность, - это чрезмерное затягивание следственных действий. И последний факт, который мне был доложен (я поручал разобраться уже Оперативно-аналитическому центру), по главному инженеру завода колесных тягачей. Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали, - цитирует президента belta.by.

Президент возмущен тем, что главынй инженер МЗКТ четыре года находился в СИЗО.

"Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор и держать его в четырех стенах четыре года? Держать этого человека и потом за недоказанностью отпустить. Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего следствия. Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так "надзирает" за уголовными делами и за соблюдением закона.

Напомним, в июле суд Первомайского района Минска вынес оправдательный приговор главному инженеру Минского завода колесных тягачей Андрею Головачу, которого обвиняли в получении взяток и злоупотреблении властью или служебными полномочиями. Гособвинитель запрашивал ему 9 лет лишения свободы.