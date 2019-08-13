В Гродно бизнесмен неуплатил налогов на 1, 2 миллиона рублей

Мужчина в последнее время проживал в Португалии, но его экстрадировали в Беларусь

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Учредитель и директор частного предприятия с января 2011 года по март 2017 года приобрел и за наличный расчет реализовал товарно-материальные ценности. После этого он оформил сделки по ложным бухгалтерским документам. Недостоверные сведения были внесены в налоговые декларации. Размер не уплаченных в бюджет государства налогов превысил 1,2 млн. рублей, сообщает прокуратура Гродненской области.

Когда было возбуждено уголовное дело, бизнесмен проживал в Португалии. Вопрос о выдаче обвиняемого, которого объявили в международный розыск, рассматривали больше года. И в июне этого года его экстрадировали и доставили в Беларусь.

После проверки материалов уголовного дела прокурор согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемого по ч.2 ст.243 УК РБ "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов". Максимальное наказание, которое грозит мужчине, - лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом.

Мужчина находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.