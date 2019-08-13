2019-08-13T12:32:15+03:00
Общество
КП Беларусь

На взятках попались три начальника дочерних предприятий «Белоруснефти»

Должностных лиц задержали с поличным
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Начальники получали «гонорары» за предоставление фирме возможности реализовывать их продукцию на автозаправочных станцияхНачальники получали «гонорары» за предоставление фирме возможности реализовывать их продукцию на автозаправочных станцияхФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

При получении взяток за лоббирование интересов коммерческой структуры задержаны начальники отделов розничной торговли предприятий «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» и «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт».

Выяснилось, что начальники на протяжении нескольких лет систематически получали «гонорары» за предоставление коммерческой фирме возможности реализовывать продукцию на автозаправочных станциях (моторные масла, технические автомобильные жидкости, антифриз, тосол и т.д.), а также в придорожных кафе, сообщает Комитет госконтроля.

Сумма «вознаграждений» составляла от 400 до 1200 рублей ежемесячно. При получении очередной суммы должностные лица были задержаны с поличным. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 430 УК РБ (Получение взятки). Все трое находятся под стражей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гродно бизнесмен неуплатил налогов на 1, 2 миллиона рублей
Лукашенко о деле главного инженера МЗКТ: "Это разнузданность правоохранительных органов"
Под Витебском автоледи на «Ровере» врезался в бетонный забор так, что пострадала припаркованная за забором машина
ЧП в Новополоцке: работники МЧС спасли пенсионерку-инвалида из горящей квартиры
Белорусским медикам хотят в 2 раза повысить зарплату к 2025 году
Сегодня назовут имена счастливчиков, которые выиграли 100 тысяч рублей, три приза по 40 тысяч рублей и другие денежные призы
В Бресте пройдет благотворительный забег с питомцами
В деревне у Минского моря пропала 62-летняя пенсионерка
Белоруску осудили за организацию нелегального казино в России
У литовца пограничники изъяли пневматику, а у россиянина - самурайский меч
Лукашенко главе Минздрава: «Вы знаете болевые точки и «болезнь» нашего здравоохранения»