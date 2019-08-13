На взятках попались три начальника дочерних предприятий «Белоруснефти»

Начальники получали «гонорары» за предоставление фирме возможности реализовывать их продукцию на автозаправочных станциях Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Изменить размер текста: A A

При получении взяток за лоббирование интересов коммерческой структуры задержаны начальники отделов розничной торговли предприятий «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» и «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт».

Выяснилось, что начальники на протяжении нескольких лет систематически получали «гонорары» за предоставление коммерческой фирме возможности реализовывать продукцию на автозаправочных станциях (моторные масла, технические автомобильные жидкости, антифриз, тосол и т.д.), а также в придорожных кафе, сообщает Комитет госконтроля.

Сумма «вознаграждений» составляла от 400 до 1200 рублей ежемесячно. При получении очередной суммы должностные лица были задержаны с поличным. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 430 УК РБ (Получение взятки). Все трое находятся под стражей.