Глава СК: "По делу о взрыве 3 июля проводятся экспертные исследования"

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Следователи ждут результатов экспертиз по делу о взрыве фейерверков во время салюта 3 июля в Минске. Об этом сообщил сегодня председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

По словам председателя СК, при расследовании этого происшествия рассматриваются несколько версий: следователи изучают качество фейерверков, правильно ли эксплуатировалось салютное оборудование, были ли нарушения при его заряжании.

- Расследование показало, что основной версией являются некачественные заряды фейерверочных изделий, которые эксплуатировались при проведении салюта. Часть из них, как уже известно, была с истекшим сроком годности, часть подвергалась механической "доработке" перед заряжанием. Это доказано в ходе следствия, - цитирует Ивана Носкевича belta.by. Он также сообщил, что назначено несколько экспертиз.

- Они должны нам дать ответ: находятся ли в прямой причинной связи некачественный характер этих изделий, а также механическое воздействие на них со взрывами, которые произошли во время салюта. По мнению следствия, такая связь есть. Но мы не вправе без заключения экспертизы делать выводы.

Во время экспертиз планируется провести следственный эксперимент и испытать фейерверки в различных ситуациях.

Напомним, трагедия произошла 3 июля: во время салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. 64-летняя минчанка Наталья Максимчук, которая с дочкой наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь, получила травму, несовместимую с жизнью - осколок повредил женщине сонную артерию и другие магистральные сосуды. Спасти ее врачам не удалось. Девять человек получили ранения. Еще одна женщина получила черепно-мозговую травму легкой степени, упав, по ее словам, от взрывной волны. СК возбудил уголовное дело. Были задержаны двое россиян 28 и 25 лет - представители российской фирмы-поставщика, которые прибыли в Беларусь специально для того, чтобы оказать необходимую помощь в подготовке салюта. Затем в деле появились еще двое подозреваемых.