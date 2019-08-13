2019-08-13T13:57:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Калинковичами разорвался строительный патрон: пострадал 9-летний мальчик

Ребенок ударил молотком по патрону
Евгения ПОПКО
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Мальчик игрался в деревне на улице, где нашел строительный патрон. Фото: УВД Гомельского облисполкомаМальчик игрался в деревне на улице, где нашел строительный патрон. Фото: УВД Гомельского облисполкома
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Несчастный случай произошел 12 августа: в седьмом часу вечера в Калинковичскую районную больницу доставили 9-летнего мальчика, жителя деревни Александровка. У мальчика была рваная рана пальца правой кисти. О ЧП медики сообщили в милицию.

Выяснилось, что мальчик играл в деревне и обнаружил на улице строительный патрон, который положил в карман.

- Парень пришел во двор своего дома. Отец в это время ремонтировал велосипед. В какой-то момент папа повернулся к сыну спиной. Мальчик взял в руки молоток и нанес по патрону несколько ударов. После одного из них снаряд разорвался, причинив ребенку телесные повреждения, - сообщает УВД Гомельского облисполкома.

В районной поликлинике мальчику оперативно оказали помощь.

Милиция напоминает, что дети не должны оставаться одни без присмотра. Дети также должны знать, какие действия могут привести к ЧП.

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