В Осиповичах машина врезалась в авто департамента охраны МВД

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Вчера, 12 августа, около 23 часов вечера в Осиповичах, что в Могилевской области, в служебную машину департамента охраны МВД врезался «Фольксваген», за рулем которого находился житель Постав. Двигаясь по второстепенной дороге, он не уступил дорогу и столкнулся со служебной машиной департамента охраны, которая ехала по главной дороге. К слову, сотрудники милиции направлялись на сработку охранной сигнализации, сообщает УВД Могилевского облисполкома.

В результате ДТП обе машины получили повреждения. Водитель «Фольксвагена» и ехавшие с ним два пассажира серьезно не пострадали. А вот милиционер-водитель был госпитализирован с телесными повреждениями различной степени тяжести.