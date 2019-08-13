КП Беларусь
В Осиповичах машина врезалась в авто департамента охраны МВД
Милиционер-водитель госпитализирован
В результате ДТП обе машины были повреждены. Фото: mogilev.mvd.gov.by
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Вчера, 12 августа, около 23 часов вечера в Осиповичах, что в Могилевской области, в служебную машину департамента охраны МВД врезался «Фольксваген», за рулем которого находился житель Постав. Двигаясь по второстепенной дороге, он не уступил дорогу и столкнулся со служебной машиной департамента охраны, которая ехала по главной дороге. К слову, сотрудники милиции направлялись на сработку охранной сигнализации, сообщает УВД Могилевского облисполкома.
В результате ДТП обе машины получили повреждения. Водитель «Фольксвагена» и ехавшие с ним два пассажира серьезно не пострадали. А вот милиционер-водитель был госпитализирован с телесными повреждениями различной степени тяжести.