2019-08-13T15:23:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Глава СК о погибшем сотруднике ГАИ: "Таксиста, который его вез, допросили"

Дело о самоубийстве сотрудника ГАИ в Могилеве передано в Генпрокуратуру
Евгения ПОПКО
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Евгения Потаповича похоронили в маеЕвгения Потаповича похоронили в маеФото: Алеся ДОБЫШ
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- Президенту доложено о принятии следствием окончательного решения о прекращении уголовного дела по факту обнаружения трупа сотрудника милиции Потаповича. У следствия нет сомнения в том, что имело место самоубийство, доказательств тому много, - приводит слова главы СК Ивана Носкевича belta.by. - Уголовное дело прекращено и находится на изучении Генеральной прокуратуры для дачи оценки законности решений, принятых следствием.

По словам Носкевича, таксист, который вез Потаповича, дал показания.

- До недавнего времени нам недоставало одного звена - таксиста, который вез сотрудника милиции. Мы его установили, допросили. Он дал показания, которые находятся в канве всех остальных доказательств. (..) По заключению экспертизы, он мог сам себе причинить то огнестрельное ранение, которое стало причиной смерти. На пистолете находятся только его биологические следы, на теле обнаружены следы выстрела. Это говорит о том, что выстрел произведен с близкого расстояния, то есть, возможно, на расстоянии собственной вытянутой или приближенной руки.

Напомним, 16 мая стало известно, что неизвестные похитили, а затем убили 22-летнего сотрудника ГАИ из Могилева. Тело лейтенанта нашли в лесу под Могилевом, было возбуждено уголовное дело по статье УК «Убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка». На дорогах страны выставили блокпосты, повсюду разыскивали черную «Волгу» - перед смертью Потапович отправил коллегам сообщение о том, что его куда-то везут на черной «Волге» трое неизвестных цыганской или кавказской наружности. Из цыганского поселка на допросы в РУВД массово вызывали представителей цыганской диаспоры - мужчин задерживали на несколько суток.

А 20 мая Следственный комитет озвучил основную версию гибели 22-летнего сотрудника ГАИ: он совершил самоубийство, при этом пытался имитировать убийство - отправил коллегам сообщение, а после сжег штаны, надел на себя наручники и застрелился.

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