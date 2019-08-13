2019-08-13T15:47:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Молния убила пастуха в Рогачевском районе

32-летний мужчина пас коров на лугу
Евгения ПОПКО
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Фото: Михаил ФроловФото: Михаил Фролов
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Трагедия произошла сегодня на Турской сортоиспытательной станции, сообщили belta.by в УВД Гомельского облисполкома. Предварительно установлено, что 32-летний мужчина пас коров на лугу. И примерно в 11.00 в него попала молния. Работавший неподалеку брат пастуха вызвал скорую помощь. Однако прибывшие медики лишь констатировали смерть мужчины. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа.

СПРАВКА «КП»

Как обезопасить себя во время грозы

Не прячьтесь под деревом. Чаще всего молнии бьют в более высокие объекты. В идеале - отойти на расстояние, которое примерно в два раза превышает его высоту. Попадая в землю, молния «растекается» - возникает так называемое шаговое напряжение. Чем дальше оно от места удара, тем меньше. В идеале - вообще стоять на одной ноге. Чем шире у человека расставлены ноги, тем большее напряжение пройдет по его телу.

Оказались в чистом поле - принимайте позу эмбриона или становитесь на одну ногу. Присядьте на корточки и ссутультесь. Ноги - вместе. Помните про шаговое напряжение.

Не стойте под зонтом и не держите в руках грабли, удочку, лопату, ружье, вилы. Все эти предметы - металлические и вытянутые - превращают человека в своего рода громоотвод, который будет буквально притягивать молнию. Другие металлические предметы тоже выньте из карманов и не касайтесь их.

Переждать грозу можно в машине или автобусе.

Металлический кузов создает защитный экран. Ученые называют его клеткой Фарадея. Внутрь ее молния не проникает, а «стекает» в землю. В идеале - припарковаться, заглушить машину и выключить телефон.

Находясь дома, выключите электроприборы и газ. Не выглядывайте в окна. Не разводите огонь в печи или в камине. Грозовой разряд мгновенно пробивает горячий воздух. По той же причине, даже если жарите шашлык и началась гроза, уходите подальше от мангала и не вздумайте спасать мясо. Иначе можете обуглиться сами.

Отключите мобильный телефон. Радиоволны, которые он посылает и принимает, способствуют возникновению молний. К слову, есть предположение, что явное нарастание протяженности и частоты разрядов молнии в последнее время спровоцировано обилием станций сотовой связи.

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