2019-08-13T16:41:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Молния подожгла 160 тонн соломы в Кобринском районе

Пожар потушили прибывшие сотрудники МЧС
Евгения ПОПКО
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Прибывшие спасатели обнаружили, что в поле горит отдельно стоящая скирда соломы весом 160 тонн. Фото: МЧСПрибывшие спасатели обнаружили, что в поле горит отдельно стоящая скирда соломы весом 160 тонн. Фото: МЧС
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Вчера, 12 августа, в агрогородке Пески Кобринского района загорелась солома в поле.

Прибывшие спасатели обнаружили, что в поле горит отдельно стоящая скирда соломы весом 160 тонн, принадлежащая местному предприятию.

Пожар был ликвидирован. В итоге подразделениями МЧС вместе с сотрудниками хозяйства удалось спасти 155 тонн соломы.

Причина пожара сейчас устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - проявление сил природы, грозовой разряд молнии, сообщает МЧС.

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