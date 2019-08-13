КП Беларусь
Молния подожгла 160 тонн соломы в Кобринском районе
Пожар потушили прибывшие сотрудники МЧС
Прибывшие спасатели обнаружили, что в поле горит отдельно стоящая скирда соломы весом 160 тонн. Фото: МЧС
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Вчера, 12 августа, в агрогородке Пески Кобринского района загорелась солома в поле.
Прибывшие спасатели обнаружили, что в поле горит отдельно стоящая скирда соломы весом 160 тонн, принадлежащая местному предприятию.
Пожар был ликвидирован. В итоге подразделениями МЧС вместе с сотрудниками хозяйства удалось спасти 155 тонн соломы.
Причина пожара сейчас устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - проявление сил природы, грозовой разряд молнии, сообщает МЧС.