Бешеный енот покусал добросердечную жительницу Белоозерска

Енот, которого подобрали на дороге молодые люди, оказался бешеным Фото: Архив "КП"

Девушка и ее спутник думали, что помогают животному, а попали в больницу

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Жители Белоозерска - 30-летний мужчина и 24-летняя девушка - обнаружили сидящего у дороги енота, отъехав от Ивацевичей в сторону Березы не более 8 километров. Пара остановилась, чтобы отнести животное в лес. Однако енот последовал за парой.

Тогда молодые люди решили отвезти енота ветеринарам. По дороге животное покусало девушку, сообщил belta.by заместитель главного врача районной ветеринарной станции Александр Холодович.

Енота оставили на станции для наблюдения. А на утро животное умерло. После исследования биологического материала енота стало понятно: животное было больно бешенством. Девушку и парня госпитализировали в Белоозерскую городскую больницу. Там им провели неотложные медицинские манипуляции и назначили курс прививок.

На участке, где было найдено животное, между Стайковским и Житлинским сельскими советами, Ивацевичский райисполком установил с 8 августа карантин сроком на 2 месяца. Специалисты рекомендуют остерегаться диких и бездомных животных, которые ведут себя неадекватно либо проявляют необоснованную агрессию.