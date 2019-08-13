Минсельхозпрод о сибирской язве: "Случай был единичным"

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- Установлен единичный случай сибирской язвы у лошади в частном секторе в деревне Хотомель Столинского района. Уже проведены мероприятия по ликвидации очага, сейчас проводится профилактика: дезинфекция, вакцинация всего восприимчивого поголовья (крупный рогатый скот, овцы, лошади, козы). Сегодня мероприятия по вакцинации будут завершены, - сказал директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Иван Смильгинь belta.by.

Сейчас проводится мониторинг состояни окружающей среды. Так, отобраны пробы воды, почвы. Пастбище, где паслась лошадь, пока не используется.

Кроме того, те, кто контактировал с животным, назначена антибиотикопрофилактика.

Напомним, 10 августа умерла лошадь в деревне Хотомель. Ветеринар поставил диагноз - сибирская язва. Труп павшей лошади сожгли, ва в деревне развернули профилактические мероприятия.