СК о гибели крановщика на БелАЭС: "Смерть не имеет признаков криминального характера"

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла вчера, 12 августа: после рабочего дня крановщик отправился в душ. А сегодня утром тело мужчины нашли в помещении душа без признаков жизни.

- Предварительно установлено, что смерть мужчины не имеет признаков криминального характера. Для установления точной причины смерти в рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, - сказал БелаПАН официальный представитель Следственного комитета Илья Босько.

ХРОНИКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА БЕЛОРУССКОЙ АЭС

В ночь с 9 на 10 июня 2016 года с 330-тонным корпусом реактора произошло ЧП - при поднятии корпуса стропы крана сползли и корпус коснулся земли. Известно о происшествии стало лишь спустя две недели - информацию получил местный активист-антиядерщик Николай Уласевич. На следующий день факт нештатной ситуации подтвердили официально. Монтаж корпуса приостановили, начала работу экспертная комиссия - выясняли, не поврежден ли корпус. В результате корпус решили заменить.

4 мая 2016 года анонимный рабочий из Пинскараспространил фотографии, на которых запечатлено некое обрушение бетона.

- Это чушь полная, так и напишите! - в тот же день рассказал «Комсомолке» начальник отдела информации и общественных связей ГП «Белорусская АЭС» Эдуард Свирид. Через несколько дней инцидент официально прокомментировали в Министерстве энергетики:

- 8 апреля 2016 года при укладке бетона одного из перекрытий бытовых и подсобных помещений произошло частичное повреждение поддерживающих конструкций опалубки. Был дефект при подготовительных работах, последствия которого были устранены в полном соответствии с действующими при строительстве регламентами и технологией. Дефект был устранен, блок перекрытия подготовлен к бетонированию и сдан комиссии в соответствии с техническими требованиями. Повреждений и разрушений конструктивов, принятых заказчиком, на объектах Белорусской АЭС за все время строительства не было.

29 августа 2016 года Николай Уласевич сообщил, что тремя днями ранее на стройплощадке БелАЭС погиб 43-летний рабочий из России – на него упал кислородный баллон. В тот же вечер информацию подтвердили официально.

В сентябре 2016 года общественность узнала, что инциденты на стройке случаются гораздо чаще, чем о них узнают журналисты. Замминистра энергетики Михаил Михадюкпризнался, что всего за годы строительства было три смертельных случая:

- Во-первых, известный вам случай с упавшим баллоном - там было грубое нарушение техники безопасности при подъеме кассеты с баллонами - погиб сотрудник российской организации. Второй смертельный случай произошел из-за личной неосторожности - работник поскользнулся, упал с лестницы, и, к сожалению, травмы оказались смертельными. Третий смертельный случай произошел потому, что рабочий не пристегнулся.

По расчетам «Комсомолки», процент гибели рабочих на стройке БелАЭС в 7 раз выше, чем в среднем на производствах по стране! Кроме этого за время строительства Белорусской АЭС произошло 10 несчастных случаев, но без смертельного исхода.

27 июля 2019 года на стройке АЭС упала люлька с рабочими. Травмы при исполнении трудовых обязанностей получили 59-летний и 23-летний работники строительного подразделения. Официально инцидент подтвердили только после того, как неофициальная информация просочилась в прессу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Российский завод, где сделали реактор для белорусской АЭС, модернизировали после 30 лет простоя. «Комсомолка» попробовала разобраться - может ли сказаться на качестве реактора столь длительный простой. Подробности читайте в материале «Каким будет реактор на белорусской АЭС в Островце?»

Лишь немногие знают, что в 80-х годах под Минском уже строили белорусскую АЭС. Большую часть работ уже сделали, когда чернобыльская трагедия и распад СССР погубили планы страны на мирный атом. «Комсомолка» изучила подробности той грандиозной стройки и узнала, чем закончилась тогда попытка БССР стать атомной державой.