2019-08-13T18:13:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Более трети пенсионеров Минска продолжают трудиться

Чаще всего на пенсии работают в таких сферах, как наука, образование, здравоохранение, промышленность
Евгения ПОПКО
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Более 35% минских пенсионеров, состоящих на учете в органах соцзащиты, продолжают работать.Более 35% минских пенсионеров, состоящих на учете в органах соцзащиты, продолжают работать.Фото: Архив "КП"
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Более 35% минских пенсионеров, состоящих на учете в органах соцзащиты, продолжают работать. Такие цифры приводит комитет по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома.

- На учете в органах соцзащиты Минска на 1 августа состоял 477 241 получатель пенсии. Это 18,9% от всего количества пенсионеров в республике и 24,1% - от численности населения города. При этом работающих пенсионеров насчитывалось 169 156 человек, или 35,4% от общей численности получателей пенсий в столице, - сообщили belta.by в комитете.

Кстати, чаще всего на пенсии работают в таких сферах, как наука, образование, здравоохранение, промышленность.

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