2019-08-13T18:11:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В центре Гродно строители на объекте нашли снаряд

Боеприпас пролежал в земле со времен ВОВ
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Опасную находку увезли на полигон, чтобы уничтожить. Фото: newgrodno.by.Опасную находку увезли на полигон, чтобы уничтожить. Фото: newgrodno.by.
Изменить размер текста:

ЧП случилось в областном городе во вторник, 13 августа, сообщают в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В Гродно днем строители, работая на объекте, расположенном на улице Урицкого, обнаружили опасную находку.

– О найденном боеприпасе времен Великой Отечественной войны рабочие незамедлительно сообщили правоохранителям. На место происшествия сразу же выехали сотрудники саперно-пиротехнической группы, а также представители правоохранительных органов для оцепления территории и обеспечения общественной безопасности. Эвакуация жителей не потребовалась, – уточнили в пресс-службе.

К счастью, найденный снаряд оказался без взрывателя и фактически не представлял опасности. Однако находку саперы изъяли и вывезли на полигон для последующего уничтожения.

Это далеко не первый и, увы, не последний «подарок» из прошлого в этом году. Например, в Орше в начале лета на одном из городских пляжей был обнаружен целый арсенал, оставшийся со времен второй мировой войны.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Более трети пенсионеров Минска продолжают трудиться
СК о гибели крановщика на БелАЭС: "Смерть не имеет признаков криминального характера"
Минсельхозпрод о сибирской язве: "Случай был единичным"
Бешеный енот покусал добросердечную жительницу Белоозерска
Молния подожгла 160 тонн соломы в Кобринском районе
Молния убила пастуха в Рогачевском районе
Глава СК о погибшем сотруднике ГАИ: "Таксиста, который его вез, допросили"
В Осиповичах машина врезалась в авто департамента охраны МВД
Под Калинковичами разорвался строительный патрон: пострадал 9-летний мальчик
Глава СК: "По делу о взрыве 3 июля проводятся экспертные исследования"
На взятках попались три начальника дочерних предприятий «Белоруснефти»
В Гродно бизнесмен не уплатил налогов на 1,2 миллиона рублей
Лукашенко о деле главного инженера МЗКТ: "Это разнузданность правоохранительных органов"
Под Витебском автоледи на «Ровере» врезался в бетонный забор так, что пострадала припаркованная за забором машина
ЧП в Новополоцке: работники МЧС спасли пенсионерку-инвалида из горящей квартиры
Белорусским медикам хотят в 2 раза повысить зарплату к 2025 году
Сегодня назовут имена счастливчиков, которые выиграли 100 тысяч рублей, три приза по 40 тысяч рублей и другие денежные призы
В Бресте пройдет благотворительный забег с питомцами
В деревне у Минского моря пропала 62-летняя пенсионерка
Белоруску осудили за организацию нелегального казино в России
У литовца пограничники изъяли пневматику, а у россиянина - самурайский меч
Лукашенко главе Минздрава: «Вы знаете болевые точки и «болезнь» нашего здравоохранения»