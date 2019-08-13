В центре Гродно строители на объекте нашли снаряд

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ЧП случилось в областном городе во вторник, 13 августа, сообщают в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В Гродно днем строители, работая на объекте, расположенном на улице Урицкого, обнаружили опасную находку.

– О найденном боеприпасе времен Великой Отечественной войны рабочие незамедлительно сообщили правоохранителям. На место происшествия сразу же выехали сотрудники саперно-пиротехнической группы, а также представители правоохранительных органов для оцепления территории и обеспечения общественной безопасности. Эвакуация жителей не потребовалась, – уточнили в пресс-службе.

К счастью, найденный снаряд оказался без взрывателя и фактически не представлял опасности. Однако находку саперы изъяли и вывезли на полигон для последующего уничтожения.

Это далеко не первый и, увы, не последний «подарок» из прошлого в этом году. Например, в Орше в начале лета на одном из городских пляжей был обнаружен целый арсенал, оставшийся со времен второй мировой войны.