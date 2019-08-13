В центре Гродно строители на объекте нашли снаряд
ЧП случилось в областном городе во вторник, 13 августа, сообщают в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В Гродно днем строители, работая на объекте, расположенном на улице Урицкого, обнаружили опасную находку.
– О найденном боеприпасе времен Великой Отечественной войны рабочие незамедлительно сообщили правоохранителям. На место происшествия сразу же выехали сотрудники саперно-пиротехнической группы, а также представители правоохранительных органов для оцепления территории и обеспечения общественной безопасности. Эвакуация жителей не потребовалась, – уточнили в пресс-службе.
К счастью, найденный снаряд оказался без взрывателя и фактически не представлял опасности. Однако находку саперы изъяли и вывезли на полигон для последующего уничтожения.
Это далеко не первый и, увы, не последний «подарок» из прошлого в этом году. Например, в Орше в начале лета на одном из городских пляжей был обнаружен целый арсенал, оставшийся со времен второй мировой войны.
Еще больше материалов по теме: «Гродно: криминальные новости»