Грабитель увидел, как женщина бьет лежащего мужчину ногами, и заступился, ударив ее подругу ломом

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В Бресте задержали 23-летнего молодого человека, который проходит обвиняемым сразу по ряду уголовных дел, сообщают в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

– Изначально фигурант был задержан за кражу, но потом оказалось, что он причастен еще к нескольким противоправным деяниям, – уточнили в пресс-службе.

В первых числах августа к правоохранителям обратились два бизнесмена. Они сообщили об ограблении офиса и о пропаже 2 тысяч рублей. В ходе разбирательства выяснилось, что кражу совершил их бывший работник, уроженец Лунинецкого района. Молодой человек забрался в здание, отжав стеклопакет, и присвоил деньги.

– Когда преступник был задержан и шло дальнейшее разбирательство выяснилось, что злоумышленник похож на неизвестного грабителя, который два месяца назад, угрожая металлической трубой, забрал из кассы на АЗС 280 рублей, – добавили в УВД.

Молодой человек не стал скрывать, что ограбление заправки – это его рук дело и пояснил, что долго наблюдал, выжидая, пока там не будет ни одного клиента.

– Отправляясь на ограбление фигурант к тому же успел стать участником еще одного криминального инцидента. Он увидел, как в пьяной компании женщина колотила руками и ногами лежащего на земле мужчину. Парень решил «уравновесить» расстановку сил и ударил стоявшую рядом подругу истязательницы железной трубой по спине, – прокомментировали правоохранители.

Против злоумышленника возбуждены уголовные дела по обвинениям в краже, разбое и злостном хулиганстве. Сейчас мужчина задержан и сотрудничает со следствием.