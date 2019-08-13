Кому повезло выиграть 100 тысяч рублей?

В Минске состоялся 126 тур «Удача в придачу!»: счастливчиком стало еще больше!

Сегодня также разыграны три крупных денежных приза по 40 000 рублей и более 12 000 других призов

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В Минске только-только завершился розыгрыш призов 126 тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». Победители еще пытаются справиться с нахлынувшими чувствами – не каждый день повезет выиграть такие суммы!

Главный приз – 100 тысяч рублей – выиграл житель Могилева Кирилл Ефименко!

По 40 тысяч рублей досталось Юозасу Шважасу из Речицы, Ирине Дорошкевич из Гродно и Ольге Жесткиной из деревни Залипье в Гомельском районе.

Кроме того, во вторник, 13 августа, разыграно более 12 000 других призов. Поздравляем победителей!