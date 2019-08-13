Молодая мать приехала в Минск за наркотиками и была задержана правоохранителями

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Правоохранителями Первомайского района столицы была задержана покупательница интернет-магазина психотропов, сообщают в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Молодую маму в декретном отпуске, проживающую в Минской области, задержали в тот момент, когда она нашла закладку с опасным веществом в лесном массиве.

– Как рассказала задержанная, покупку наркотика она совершила в интернете. Затем в одном из мессенджеров ей прислали координаты с «товаром», который был спрятан в лесу в Минске. Женщина нашла тайник с психотропом, но употребить его не успела. При себе у фигурантки было около грамма альфа-PVP – опасного вещества, – рассказали в пресс-службе.

Оперативникам женщина рассказала, что приехала в столицу именно за «приобретением». Таким способом она хотела разнообразить время в декретном отпуске. Сообщается также, что задержанная ранее была судима за поставление другого человека в опасность заражения ВИЧ.

Дело передано в СК на правовую оценку.