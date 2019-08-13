Пожилой итальянец потерял в Гродно кошелек, а горожанин его нашел и забрал

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К гродненским правоохранителям на днях за помощью обратился 77-летний гражданин Италии, сообщают в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Пожилой мужчина приехал в областной город с туристическим визитом, но пока гулял по областном центру, потерял портмоне с наличностью и документами.

– Кошелек случайно выпал из кармана итальянского пенсионера, но он обнаружил это не сразу. Пропажа составила 250 евро, 130 белорусских рублей и водительское удостоверение, – пояснили в пресс-службе.

Проведя оперативно-розыскные мероприятия сотрудники угрозыска Гродно установили, что потерянное портмоне на улице подобрал молодой человек. Личность злоумышленника была вскоре установлена. Им оказался 38-летний гродненец, который, обнаружив чужой кошелек, не отнес находку в милицию, как следовало бы сделать, а присвоил имущество. Теперь горожанину предъявлено обвинение в краже. Имущество возвращено иностранцу.