В Россонском районе в лесу провела больше суток 89-летняя бабушка

Женщина пошла в лес за грибами и потерялась. Фото: УВД Витебского облисполкома.

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В лес за грибами пожилая сельчанка из деревни Головчицы Россонского района отправилась еще рано утром в понедельник, 12 августа, сообщают в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

К вечеру пенсионерка так и не пришла домой и родственники позвонили в милицию.

– На местности оперативно развернулась спасательная операция. Ночью пожилую сельчанку искали милиционеры, а утром 13 августа к ним на помощь пришли сотрудники республиканского отряда спецназначения МЧС, неравнодушные граждане, – уточнили в пресс-службе.

Примерно в полудню было объявлено о завершении поисковых мероприятий – бабушку живую и здоровую, но крайне изможденную, наконец-то нашли!

– Пенсионерка нашлась в поле недалеко от лесной чащи. Ее резиновые сапоги были полными воды, она с трудом держалась на ногах. Пожилую грибницу напоили горячим чаем, пока на помощь ехала бригада скорой помощи, – добавили в УВД.

Правоохранители напоминают, что подходящая одежда для леса – яркая и практичная, телефон – обязательно заряженный полностью. А еще непременно нужна компания, пожилых людей категорически не стоит пускать в лес в одиночку.