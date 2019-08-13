Видео. В Гомельском районе на трассе «встретились» МАЗ и Toyota
Серьезное ДТП произошло на территории Гомельского района во вторник, 13 августа, на автодороге недалеко от областного центра, сообщают в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
Авария случилась примерно 10.00 часов на восьмом километре трассы. Водитель легковой «Тойоты Ярис Версо» ехал из агрогородка Красное в сторону облгорода. В этот же момент во встречном направлении двигался «МАЗ» с прицепом.
Водитель легковой машины уснул за рулем. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
– Легковым автомобилем управлял 22-летний автолюбитель, житель Гомеля, за рулем «МАЗа» находился 56-летний житель Светлогорска. Водитель легковушки уснул за рулем и выехал на встречку, где машину буквально подмял под себя грузовик, – пояснили в пресс-службе.
В результате столкновения сильно пострадал молодой водитель легковушки. У него множественные травмы различной степени тяжести: закрытая ЧМТ, сотрясение мозга, открытый перелом голени – он находится в больнице.
По факту ДТП проводится проверка.
В Гомельском районе легковой автомобиль столкнулся с автомашиной МАЗ .В Гомельском районе легковой автомобиль под управлением водителя, 1997 г.р., двигался по автодороге со стороны химзавода в сторону аг. Красное. Выехав на полосу встречного движения, транспортное средство столкнулось с автомашиной МАЗ под управлением водителя 1963 г.р. По предварительной информации, молодой человек уснул за рулем, а когда открыл глаза, автомобиль находился на встречной полосе. С телесными повреждениями различной степени тяжести он госпитализирован.
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