Видео. В Гомельском районе на трассе «встретились» МАЗ и Toyota

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Серьезное ДТП произошло на территории Гомельского района во вторник, 13 августа, на автодороге недалеко от областного центра, сообщают в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Авария случилась примерно 10.00 часов на восьмом километре трассы. Водитель легковой «Тойоты Ярис Версо» ехал из агрогородка Красное в сторону облгорода. В этот же момент во встречном направлении двигался «МАЗ» с прицепом.

Водитель легковой машины уснул за рулем. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

– Легковым автомобилем управлял 22-летний автолюбитель, житель Гомеля, за рулем «МАЗа» находился 56-летний житель Светлогорска. Водитель легковушки уснул за рулем и выехал на встречку, где машину буквально подмял под себя грузовик, – пояснили в пресс-службе.

В результате столкновения сильно пострадал молодой водитель легковушки. У него множественные травмы различной степени тяжести: закрытая ЧМТ, сотрясение мозга, открытый перелом голени – он находится в больнице.

По факту ДТП проводится проверка.