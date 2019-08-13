В Витебске столкнулись автомобиль "Скорой помощи" и такси

Карета "Скорой" от столкновения с такси упала на бок, очевидцы поставили ее на колеса. Фото: Вконтакте, Нетипичный Витебск.

Авария произошла на повороте к областной больнице [видео]

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Карета "Скорой помощи" и автомобиль такси столкнулись в Витебске. Авария около семи часов вечера произошла на пересечении проспекта Победы и улицы Воинов-Интернационалистов, на дороге, ведущей к областной больнице.

-Легковой автомобиль "Лада" под управлением 24-летнего водителя ехал прямо по проспекту Победы, автомобиль "Скорой помощи" ехал по улице Воинов-Интернационалистов, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

От удара автомобиль "Скорой" перевернулся, он упал на тот бок, где находится место водителя. Очевидцы поставили его на колеса.

Оба водителя и два медработника, которые были в "Скорой", доставлены в больницу.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ обеспечивают безопасный проезд для транспорта. Для установления всех обстоятельств ДТП Госавтоинспекция просит очевидцев обратиться по телефонам: 80 29-721-44-44; 80 29-621-44-44; 8-0212-58-44-44.

Машина "Скорой" столкнулась с автомобилем такси в Витебске. Фото: Андрей САНЬКО.

Водитель "Скорой", водитель такси и два медика доставлены в больницу.