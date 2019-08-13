На Браславщине откопали тело мужчины, пропавшего в 2015 году, задержан его сын

Четыре года назад сельчанин пропал без вести

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На территории Брасловского района оперативниками был найден труп мужчины, сообщила в официальном аккаунте в Telegram Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД.

В 2015 году в милицию поступило заявление о пропаже 49-летнего сельчанина. Супруга рассказала правоохранителям, что ее муж вышел из дома знакомых и пропал бесследно.

– Оперативники провели комплекс розыскных мероприятий, опросили очевидцев, жителей близлежащих деревень, организовали поисковую операцию. Но обнаружен тогда был только велосипед сельчанина. Сам человек словно испарился, – рассказали в пресс-службе.

В течение всего времени работа по установлению обстоятельств исчезновения мужчины не прекращалась. И вот стало известно, что по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали сына мужчины. Также было обнаружено тело погибшего.

– На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы. Информация о месте захоронения сельчанина была получена во время отработки различных версий следствия, в том числе криминальной, – уточнила представитель МВД.