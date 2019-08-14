На Немиге водитель мотоцикла наехал на пешехода

Водитель мотоцикла не пострадал, а вот пешехода госпитализировали. Фото: МВД

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Авария случилась поздно вечером 13 августа в центре города на улице Немига. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Водитель мотоцикла «Харлей Дэвидсон» наехал на пешехода. Последнего с травмами различной степени тяжести госпитализировали, помощь врачей понадобилась и пассажиру мотоцикла. А вот водитель не пострадал. На месте работала следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ обеспечивали проезд для транспорта.

В МВД напоминают: и водителям, и пешеходам стоит быть особенно осторожными вблизи автомагистрали.