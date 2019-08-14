2019-08-14T09:34:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске 11-летняя девочка попала под трамвай

Школьница сейчас в больнице
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Водитель пытался экстренно затормозить, но это не помогло. Фото: МВДВодитель пытался экстренно затормозить, но это не помогло. Фото: МВД
Изменить размер текста:

Авария случилась 13 августа на Логойском тракте, сообщает в своем Телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Водитель трамвая подъезжал к регулируемому пешеходному переходу и увидел, как на трамвайные пути вышла девочка. На светофоре для пешеходов в это время горел запрещающий сигнал. Водитель попытался экстренно затормозить, но это не помогло: трамвай наехал на девочку. «Скорая» отвезла пострадавшую в больницу. По факту ДТП проводят проверку. МВД напоминает родителям: каждый день говорите детям о том, что на дороге нужно быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Орше две машины переехали пешехода
Отрабатывала навыки вождения: девушка ночью вскрыла отверткой и угнала машину соседа
В Бресте мужчина зашел на АЗС с металлической трубой и забрал из кассы деньги
На Немиге водитель мотоцикла наехал на пешехода
На Браславщине откопали тело мужчины, пропавшего в 2015 году; задержан его сын
Видео. В Гомельском районе на трассе «встретились» МАЗ и Toyota
В Витебске столкнулись автомобиль скорой помощи и такси
В Россонском районе в лесу провела больше суток 89-летняя бабушка
Пожилой итальянец потерял в Гродно кошелек, а горожанин его нашел и забрал
Молодая мать приехала в Минск за наркотиками и была задержана правоохранителями
Кому повезло выиграть 100 тысяч рублей?
Грабитель увидел, как женщина бьет лежащего мужчину ногами, и заступился, ударив ее подругу ломом
В центре Гродно строители на объекте нашли снаряд
Более трети пенсионеров Минска продолжают трудиться
СК о гибели крановщика на БелАЭС: "Смерть не имеет признаков криминального характера"