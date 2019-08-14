В Минске 11-летняя девочка попала под трамвай

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Авария случилась 13 августа на Логойском тракте, сообщает в своем Телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Водитель трамвая подъезжал к регулируемому пешеходному переходу и увидел, как на трамвайные пути вышла девочка. На светофоре для пешеходов в это время горел запрещающий сигнал. Водитель попытался экстренно затормозить, но это не помогло: трамвай наехал на девочку. «Скорая» отвезла пострадавшую в больницу. По факту ДТП проводят проверку. МВД напоминает родителям: каждый день говорите детям о том, что на дороге нужно быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.