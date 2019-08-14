2019-08-14T09:56:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте мужчина зашел на АЗС с металлической трубой и забрал из кассы деньги

По пути на «дело» он ударил этой трубой по спине женщину
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Парень с трубой причастен к краже и разбою. Фото: УВДПарень с трубой причастен к краже и разбою. Фото: УВД
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В Бресте задержали 23-летнего мужчину, причастного сразу к нескольким преступлениям.

Попался он на краже. В начале августа двое предпринимателей заявили в милицию о пропаже более чем 2000 рублей. Виновного нашли: им оказался уроженец Лунинецкого района, который раньше работал в этой фирме. Он совершил кражу ночью - отжал стеклопакет и взял деньги.

Мужчину задержали, и он показался правоохранителям похожим на разбойника, который вломился на заправочную станцию два месяца назад.

- Тогда неизвестный в капюшоне, со скрытым лицом, зашел в помещение заправки и, угрожая двум сотрудницам двухметровой металлической трубой, забрал из кассы 280 рублей и скрылся, - комментируют в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Молодой человек в преступлении признался. Сказал, что он специально поджидал момента, чтобы войти на АЗС, когда там не будет посетителей.

Но по пути, как оказалось, он тоже успел натворить дел. Вмешался в конфликт какой-то нетрезвой компании, где женщина била лежащего на земле мужчину. Парень с трубой решил по-своему восстановить справедливость - и ударил стоявшую рядом женщину трубой по спине.

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