Отрабатывала навыки вождения: девушка ночью вскрыла отверткой и угнала машину соседа

Незаметно вернуть ее на место у нее не получилось

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Уголовное дело об угоне автомобиля возбудили в Ивановском районе. В милицию с заявлением обратился житель деревни Лясковичи. Он сказал, что вечером оставил свою «Ауди 100» во дворе дома, а утром машина стояла вдоль проезжей части.

Сотрудники уголовного розыска Ивановского РОВД нашли угонщика. Точнее, угонщицу - ею оказалась 19-летняя соседка владельца автомобиля.

- Около двух часов ночи девушка, решив отработать навыки вождения - она учится в автошколе в Кобрине, - с помощью отвертки открыла водительскую дверь, завела двигатель и поехала кататься. Рано утром попыталась вернуть автомобиль на место, но что-то пошло не так, и ей пришлось бросить иномарку вдоль дороги, не загнав ее во двор, - комментирует официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Девушку задержали. Кстати, аналогичная история случилась в той же деревне в мае: тогда точно так же угнали со двора и бросили на дороге «Фольксваген Гольф».