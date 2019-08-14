В Орше две машины переехали пешехода

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Водитель Volvo ехал по улице 60 лет БССР в районном центре и наехал на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Через несколько секунд второй автомобиль, который ехал в том же направлении, тоже наехал на пешехода. А через несколько метров машины столкнулись. Об этом сообщили в в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

45-летний пешеход получил серьезные травмы, его забрали в реанимацию. Через несколько часов мужчина скончался. По факту ДТП сейчас проводят проверку. ГАИ напоминает водителям: при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен ехать со скоростью, которая позволит ему при необходимости уступить дорогу пешеходам.