2019-08-14T10:43:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Орше две машины переехали пешехода

Мужчина скончался в реанимации
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Авария произошла около 10 часов вечера. Фото: ГАИ ВитебскАвария произошла около 10 часов вечера. Фото: ГАИ Витебск
Изменить размер текста:

Водитель Volvo ехал по улице 60 лет БССР в районном центре и наехал на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Через несколько секунд второй автомобиль, который ехал в том же направлении, тоже наехал на пешехода. А через несколько метров машины столкнулись. Об этом сообщили в в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

45-летний пешеход получил серьезные травмы, его забрали в реанимацию. Через несколько часов мужчина скончался. По факту ДТП сейчас проводят проверку. ГАИ напоминает водителям: при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен ехать со скоростью, которая позволит ему при необходимости уступить дорогу пешеходам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Отрабатывала навыки вождения: девушка ночью вскрыла отверткой и угнала машину соседа
В Бресте мужчина зашел на АЗС с металлической трубой и забрал из кассы деньги
В Минске 11-летняя девочка попала под трамвай
На Немиге водитель мотоцикла наехал на пешехода
На Браславщине откопали тело мужчины, пропавшего в 2015 году; задержан его сын
Видео. В Гомельском районе на трассе «встретились» МАЗ и Toyota
В Витебске столкнулись автомобиль скорой помощи и такси
В Россонском районе в лесу провела больше суток 89-летняя бабушка
Пожилой итальянец потерял в Гродно кошелек, а горожанин его нашел и забрал
Молодая мать приехала в Минск за наркотиками и была задержана правоохранителями
Кому повезло выиграть 100 тысяч рублей?
Грабитель увидел, как женщина бьет лежащего мужчину ногами, и заступился, ударив ее подругу ломом
В центре Гродно строители на объекте нашли снаряд
Более трети пенсионеров Минска продолжают трудиться
СК о гибели крановщика на БелАЭС: "Смерть не имеет признаков криминального характера"