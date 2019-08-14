Снизилась ставка рефинансирования: часть кредитов станет дешевле

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Со среды, 14 августа, ключевой финансовый показатель снижается с 10% до 9,5%. В Нацбанке уже объясняли, почему это стало возможным: зарплаты стали расти равномерно, потребительские цены за второй квартал 2019 года выросли меньше чем на 5%. Ожидается, что инфляция будет замедляться и к концу года составит около 5%.

Что означает снижение ставки рефинансирования? Некоторые кредиты и вклады привязаны к этому показателю. А значит, если ставка снижается, то по таким кредитам платить нужно будет меньше. Но уменьшится и прибыль с вкладов, если доход привязан к ставке рефинансирования. Ничего не изменится для тех, кто заключал договор, в котором прописано, что по кредитам и вкладам процент фиксированный.

9,5% - это самая маленькая ставка рефинансирования за всю историю независимой Беларуси. Самая большая ставка за последние 10 лет была в декабре 2011 года - 45%! А 20 лет назад, в декабре 1999 года, вообще равнялась 120%. В России, например, ставка рефинансирования на сегодня - 7,25%.