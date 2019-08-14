2019-08-14T12:51:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Фото: в Могилеве четверо парней пришли в магазин за «добавкой» голышом

Один из них сел на место кассира и фотографировался для соцсети
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
По дороге домой шутников задержали. Фото: Следственный комитетПо дороге домой шутников задержали. Фото: Следственный комитет
Изменить размер текста:

Ночью 12 августа четверо 18-летних парней вместе выпивали. Когда алкоголь закончился, парни собрались в ночной магазин за "добавкой". Идти решили без штанов. По дороге в магазин молодые люди повредили зеркала заднего вида в двух автомобилях, хулиганили и мешали проезжать машинам. А перед тем как входить в магазин, парни сняли всю оставшуюся одежду и появились в помещении полностью обнаженными. Один из них демонстративно сел на место кассира, чтобы сделать фото для соцсети. Все свои действия пьяная компания снимала на камеру смартфона. До дома молодые люди не дошли: их задержали сотрудники милиции. Им придется ответить по статье УК «Злостное хулиганство». В СК добавляют, что циничные шутки и погоня за лайками могут повлечь за собой уголовную ответственность и наказание вплоть до лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СК: Предприниматель из Витебска недоплатил налогов на 98 тысяч
В Минске пьяный водитель автобуса литовской компании ездил по велодорожке, а потом уснул за рулем
Белстат будет по-другому считать, сколько пьют белорусы
Президент посетил Могилевскую область: «Народ должен гордиться тем, что живет в Славгороде, Костюковичах или в Хотимске»
В Молодечно 14-летнего мальчика насмерть сбил поезд
Снизилась ставка рефинансирования: часть кредитов станет дешевле
В Орше две машины переехали пешехода
Отрабатывала навыки вождения: девушка ночью вскрыла отверткой и угнала машину соседа
В Бресте мужчина зашел на АЗС с металлической трубой и забрал из кассы деньги
В Минске 11-летняя девочка попала под трамвай
На Немиге водитель мотоцикла наехал на пешехода
На Браславщине откопали тело мужчины, пропавшего в 2015 году; задержан его сын
Видео. В Гомельском районе на трассе «встретились» МАЗ и Toyota
В Витебске столкнулись автомобиль скорой помощи и такси
В Россонском районе в лесу провела больше суток 89-летняя бабушка
Пожилой итальянец потерял в Гродно кошелек, а горожанин его нашел и забрал
Молодая мать приехала в Минск за наркотиками и была задержана правоохранителями
Кому повезло выиграть 100 тысяч рублей?
Грабитель увидел, как женщина бьет лежащего мужчину ногами, и заступился, ударив ее подругу ломом
В центре Гродно строители на объекте нашли снаряд
Более трети пенсионеров Минска продолжают трудиться
СК о гибели крановщика на БелАЭС: "Смерть не имеет признаков криминального характера"