Фото: в Могилеве четверо парней пришли в магазин за «добавкой» голышом

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Ночью 12 августа четверо 18-летних парней вместе выпивали. Когда алкоголь закончился, парни собрались в ночной магазин за "добавкой". Идти решили без штанов. По дороге в магазин молодые люди повредили зеркала заднего вида в двух автомобилях, хулиганили и мешали проезжать машинам. А перед тем как входить в магазин, парни сняли всю оставшуюся одежду и появились в помещении полностью обнаженными. Один из них демонстративно сел на место кассира, чтобы сделать фото для соцсети. Все свои действия пьяная компания снимала на камеру смартфона. До дома молодые люди не дошли: их задержали сотрудники милиции. Им придется ответить по статье УК «Злостное хулиганство». В СК добавляют, что циничные шутки и погоня за лайками могут повлечь за собой уголовную ответственность и наказание вплоть до лишения свободы.