2019-08-14T14:02:19+03:00
Общество
КП Беларусь

В Молодечно 14-летнего мальчика насмерть сбил поезд

Подросток пропустил один поезд и не заметил, как приближается второй
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Подросток ехал на велосипеде. Фото: МВДПодросток ехал на велосипеде. Фото: МВД
Изменить размер текста:

Восьмиклассник переезжал железнодорожные пути на велосипеде по пешеходному настилу. Подросток пропустил штадлер, который ехал в направлении Молодечно. Но не заметил, что по встречному пути приближается пассажирский поезд «Гродно - Минск». Подросток не остановился и попал под поезд. Школьник скончался на месте, сообщила в своем Телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. В ведомстве отмечают, что парень был в наушниках. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В милиции напоминают: железная дорога - зона повышенной опасности. Постоянно напоминайте вашим детям, что нужно снимать наушники при подходе к железной дороге.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СК: Предприниматель из Витебска недоплатил налогов на 98 тысяч
В Минске пьяный водитель автобуса литовской компании ездил по велодорожке, а потом уснул за рулем
Белстат будет по-другому считать, сколько пьют белорусы
Президент посетил Могилевскую область: «Народ должен гордиться тем, что живет в Славгороде, Костюковичах или в Хотимске»
Фото: в Могилеве четверо парней пришли в магазин за «добавкой» голышом
Снизилась ставка рефинансирования: часть кредитов станет дешевле
В Орше две машины переехали пешехода
Отрабатывала навыки вождения: девушка ночью вскрыла отверткой и угнала машину соседа
В Бресте мужчина зашел на АЗС с металлической трубой и забрал из кассы деньги
В Минске 11-летняя девочка попала под трамвай
На Немиге водитель мотоцикла наехал на пешехода
На Браславщине откопали тело мужчины, пропавшего в 2015 году; задержан его сын
Видео. В Гомельском районе на трассе «встретились» МАЗ и Toyota
В Витебске столкнулись автомобиль скорой помощи и такси
В Россонском районе в лесу провела больше суток 89-летняя бабушка
Пожилой итальянец потерял в Гродно кошелек, а горожанин его нашел и забрал
Молодая мать приехала в Минск за наркотиками и была задержана правоохранителями
Кому повезло выиграть 100 тысяч рублей?
Грабитель увидел, как женщина бьет лежащего мужчину ногами, и заступился, ударив ее подругу ломом
В центре Гродно строители на объекте нашли снаряд
Более трети пенсионеров Минска продолжают трудиться
СК о гибели крановщика на БелАЭС: "Смерть не имеет признаков криминального характера"