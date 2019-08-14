В Молодечно 14-летнего мальчика насмерть сбил поезд

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Восьмиклассник переезжал железнодорожные пути на велосипеде по пешеходному настилу. Подросток пропустил штадлер, который ехал в направлении Молодечно. Но не заметил, что по встречному пути приближается пассажирский поезд «Гродно - Минск». Подросток не остановился и попал под поезд. Школьник скончался на месте, сообщила в своем Телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. В ведомстве отмечают, что парень был в наушниках. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В милиции напоминают: железная дорога - зона повышенной опасности. Постоянно напоминайте вашим детям, что нужно снимать наушники при подходе к железной дороге.