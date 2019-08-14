Президент посетил Могилевскую область: «Народ должен гордиться тем, что живет в Славгороде, Костюковичах или в Хотимске»

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- Надо создать нормальные условия, как в других регионах страны. Я надеюсь на открытый, честный разговор и хотел бы услышать конкретные предложения по проблемам, которые необходимо решать, - отметил Александр Лукашенко. Его слова приводит пресс-служба президента.

Губернатор области Леонид Заяц озвучил несколько просьб по поддержке и льготам, в том числе в жилищном строительстве.

- Вот вы говорите по жилью - надо это сделать, и все - рекой потечет сюда народ. А сколько у вас таких людей, которым нужно жилье, и они завтра останутся и будут работать? Прежде чем просить что-то, надо видеть этих людей. Ничего чохом даже вам, как молодому губернатору, никто делать не будет, - ответил Лукашенко. Он считает, что ориентироваться нужно на рабочие места:

- Как было в советские времена: строится завод - строится жилье. Естественно, не всем. Специалистам, а остальных набирали. Мы готовы поддержать (это везде по стране, не только здесь). Есть объект, который будет выдавать продукцию, зарабатывать деньги, есть люди - им нужно помогать.

Президент посетил Костюковичский район и высказал свое мнение о городе:

- Хороший город. Я не знаю, как вы тут работаете на земле, но касательно промышленности, учитывая, что, наконец, цементный завод зашевелился, это неплохой город. Честно говоря, я не вижу здесь необходимости в запредельном льготировании.

Губернатор доложил президенту, что в юго-восточный регион Могилевской области за 4 года вложили 770 млн рублей - деньги пошли на развитие экономики и социальной сферы, созданы 193 новые коммерческие организации.

- И самое главное, что мы не допустили массового оттока людей. Мы трудоустроили на этой территории практически 20 тыс. людей. И при этом снизился уровень дотационности юго-восточного региона, - отметил губернатор Леонид Заяц и попросил продлить действие указа о развитии региона еще на 6 лет.

- Я абсолютно убежден, что пришло время получить отдачу от этих районов. Они не должны себя чувствовать изгоями, и народ здесь должен жить достойно и гордиться тем, что живет в Славгороде, Костюковичах или в Хотимске, - резюмировал президент. - Суть этого момента заключается в том, что жим будет такой, что у некоторых глаза на лоб полезут. И по форме, и по содержанию сегодняшнего дня считайте, что это исторический момент для этого региона. Мы знаем, что здесь надо сделать. И, как говорит губернатор, мы знаем, что мы это сделаем. Кто не умеет - научим, кто не хочет - заставим. Другого не дано.