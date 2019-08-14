Белстат будет по-другому считать, сколько пьют белорусы

Показатель по незарегистрированному алкоголю будет обновляться раз в три года Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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В Беларуси утвердили новую методику по расчету общего объема потребления алкоголя. Главное новшество - теперь считать будут не только зарегистрированный алкоголь, но и незарегистрированный: напитки домашнего приготовления, алкоголь, который белорусы привозят из-за границы, а еще непищевые спиртосодержащие жидкости и алкогольные напитки, не маркированные акцизной маркой Беларуси. Об этом специалисты Белстата рассказали корреспонденту belta.by.

Как специалисты выяснят, сколько незарегистрированного алкоголя пьют белорусы? Будут учитывать данные обследований населения по вопросам потребления алкоголя, экспертные оценки на основании информации о задержании и изъятии алкоголя, результаты математического моделирования. Показатель по незарегистрированному алкоголю будет обновляться раз в три года - это соответствует международной практике.